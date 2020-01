Sinistra Italiana: situazione critica in Municipio X (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “Non potevamo aspettarci una situazione differente. C’erano tutti i presupposti. La raccolta dei rifiuti, specialmente le frazioni differenziate depositate nei cassonetti condominiali dell’entroterra del Municipio X, ha subito pesantissimi rallentamenti in questi giorni di festa”. Lo scrive in una nota il segretario di Sinistra Italiana del X Municipio, Marco Possanzini. “Ad Acilia, in via Minerbi, cosi’ come in tantissime altre vie del Municipio X- prosegue- i ritardi nella raccolta dei rifiuti hanno determinato accumuli di immondizia nei cassonetti stradali e in quelli condominiali”. Altro che “post trionfalistici ed entusiastici pubblicati su Facebook da questo o quel consigliere di maggioranza- sottolinea il segretario di Sinistra Italiana- la gravissima situazione relativa alla raccolta dell’immondizia e’ una ... Leggi la notizia su romadailynews

matteosalvinimi : Le 'Oceaniche', scultura del grande Giulio Turcato, donata alla città di Viareggio? Finita tra l'immondizia come fe… - Ernesto29296958 : RT @RadioSavana: Terrorismo rosso a #Livorno. #AlessandroPerini, un militante della #Lega, è stato brutalmente aggredito da una banda di un… - lidiaambrosone2 : RT @RadioSavana: Terrorismo rosso a #Livorno. #AlessandroPerini, un militante della #Lega, è stato brutalmente aggredito da una banda di un… -