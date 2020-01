Simona Ventura rivela: “Ho sofferto per la fake news sul mio uso di droga” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Simona Ventura, recentemente ospite di Verissimo, ha voluto raccontare, a tutto tondo, quello che l’aspetta nel prossimo futuro, ovvero le nozze. La conduttrice ha però raccontato anche altro, ovvero come ha sopportato quelle che ha definito come cattiverie, di aver combattuto ed essere tornata più forte di prima. Simona Ventura sulle fake news Simona Ventura, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha voluto smentire le accuse di uso di droghe. “È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Per altro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso” ha rivelato. La Ventura non ha mai capito chi avesse innescato questo falso gossip ma si è sentita tradita tante volte. Tuttavia, la conduttrice ha aggiunto: “La vita mi ha sempre ripagato di queste sofferenze e agli altri l’ha fatta ... Leggi la notizia su thesocialpost

bacch_f : RT @CattivissimaCat: Adoro i vostri selfie, come adoro le foto dei vostri culi, mutande, scollature, cosce, insomma tutto. Quello che mi at… - cstambul : RT @CattivissimaCat: Adoro i vostri selfie, come adoro le foto dei vostri culi, mutande, scollature, cosce, insomma tutto. Quello che mi at… - AMedaglini : RT @CattivissimaCat: Adoro i vostri selfie, come adoro le foto dei vostri culi, mutande, scollature, cosce, insomma tutto. Quello che mi at… -