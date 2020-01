Simona Ventura, accuse pesanti: “Mi hanno fatto star male…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Simona Ventura, in occasione dell’uscita del suo libro “Codice Ventura”, ha rilasciato una lunga intervista a FQMagazine, attraverso la quale si è molto raccontata svelando anche lati inediti e delicati della sua vita personale e privata. La confessione di Simona Ventura Nel libro la conduttrice ha raccontato di essere stata più volte accusata di far uso di sostanze stupefacenti. Un’ingiuria che l’ha particolarmente segnata e fatta soffrire: “Quante volte mi hanno accusato di aver fatto uso di droga. È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Per altro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso”. Continua la storia d’amore con Giovanni Terzi Dopo la fine della sua storia d’amore con il nobile imprenditore Gerò Carraro (figlio dell’attuale ... Leggi la notizia su velvetgossip

