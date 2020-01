Simona Salvemini oggi: «Già 36 ore che indosso gli slip…», Instagram malizioso e senza freni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono bastate poche parole a mandare in visibilio l’account Instagram di Simona Salvemini: una didascalia ironica a corredo di un’immagine seducente e ammiccante. Ex protagonista del Grande Fratello, Simona – classe 1977 – è stata tra le concorrenti del reality nel lontano 2006, in una delle prime seguitissime edizioni del programma, che oggi fa il countdown per la partenza della quarta versione Vip. Con le sue forme giunoniche, la Salvemini conquistò subito l’allora coinquilino Filippo Bisciglia, intessendo con lui una relazione che durò per qualche tempo anche dopo la fine della reclusione nella casa di Cinecittà. Simona Salvemini oggi, la frase maliziosa scatena Instagram Un metro e 80 di altezza, 66 chili di peso, la Salvemini – che dopo il Grande Fratello si cimentò anche ne La Talpa – è oggi lontana dagli ambienti televisivi ma attivissima su Instagram dove vanta un seguito di ... Leggi la notizia su urbanpost

Simona Salvemini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Simona Salvemini