Silvio Berlusconi resta alla guida di Forza Italia, il cavaliere: “Non ho intenzione di lasciare” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Intervistato da la Repubblica, Silvio Berlusconi ha parlato dei suoi progetti futuri e del ruolo che intende svolgere nella politica Italiana. Senza lasciare la guida di Forza Italia Rispetto alla prima ascesa politica di Silvio Berlusconi, avvenuta negli anni ‘90 del secolo scorso, i tempi sono molto cambiati. Sono cambiati i protagonisti della politica Italiana, … L'articolo Silvio Berlusconi resta alla guida di Forza Italia, il cavaliere: “Non ho intenzione di lasciare” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

