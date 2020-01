Sicilia, grosso ramo spezzato in piazza Strauss: pericolo per i residenti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da quasi due settimane una porzione di piazza Strauss, nella zona di via Notarbartolo a Palermo, è impraticabile per la presenza di un grosso ramo, che si è staccato da un albero lo scorso 20 dicembre per via del forte vento che ha provocato danni anche in altre zone della città. Nonostante diversi solleciti fatti dai residenti alla Rap, alla Reset e al settore Ville e giardini, nessuno è intervenuto per rimuovere il ramo, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Tutte le segnalazioni, al momento raccontano i residenti, sono rimaste senza risposta. L’albero, un Erythrina caffra, si trova al centro della piazzetta, molto frequentata da famiglie e giovani della zona. Il grosso ramo lungo almeno tre metri e’ precipitato su una panchina, mentre altri residui dalla parte opposta: i frammenti impediscono persino il passaggio delle persone oltre a deturpare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

AnsaSicilia : Grosso ramo in piazza, a vuoto solleciti. Caduto da albero due settimane fa, a vuoto segnalazioni a Comune | #ANSA - Sicilia_ves : Grosso ramo in piazza, a vuoto solleciti - 95047it : PATERNÒ: MANEGGIA UN GROSSO PETARDO, VENTENNE PERDE UNA MANO -