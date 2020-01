“Siamo in mano a uno dei peggiori governi dal dopoguerra" dice Matteo Salvini (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Il rispetto della donna è incompatibile con un certo tipo di Islam: non si possono spalancare le porte agli immigrati di religione islamica e poi parlare di rispetto della donna”. In un'intervista a La Stampa di Torino il leader della Lega Matteo Salvini parte dalla foto postata sui social in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, nella quale ha fatto la parodia del Papa che “schiaffeggia” la fedele che in piazza San Pietro lo ha strattonato per trattenerlo a sé, per dire “ho rispetto per il Papa che ha sempre parlato di accoglienza con limiti e prudenza. Sottoscrivo”, aggiunge, per poi sottolineare che però “il pontefice si rivolge al mondo, io agli italiani”. Quindi Salvini critica “i benpensanti della sinistra e le femministe che non difendono le donne dalla subcultura islamica” e, a proposito di Francesco, ricorda che ”il Cardinale Biffi sosteneva l'immigrazione dai Paesi ... Leggi la notizia su agi

matteosalvinimi : nel nome del valore supremo della Libertà, oggi troppo spesso negata. Appena gli incapaci al governo toglieranno il… - fisco24_info : “Siamo in mano a uno dei peggiori governi dal dopoguerra' dice Matteo Salvini: “Il rispetto della donna è incompati… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: “Siamo in mano a uno dei peggiori #governi dal #dopoguerra' dice #Salvini -