Si vedono al bar e scoppia la rissa: tre famiglie scatenate, 10 arresti – I NOMI (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoQualiano (Na) – I carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato 10 cittadini di etnia rom e ne hanno denunciati 4 perché tutti coinvolti in una rissa scoppiata fuori ad un bar della circumvallazione esterna. Ad affrontarsi – per motivi ancora poco chiari – i componenti di 3 diverse famiglie, armati di bastoni, spranghe e addirittura cric e mattoni. Quando i militari sono arrivati molti sono riusciti a fuggire. Per 10 di loro sono invece scattate le manette. Delle 4 persone denunciate, 2 sono riusciti a fuggire mentre gli altri 2 sono minorenni: un 13enne e un 16enne. Tutti gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Gli arrestati: Giuseppe Hadzovic, classe ... Leggi la notizia su anteprima24

