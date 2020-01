Si scopre la pedofilia (mai nascosta) di Gabriel Matzneff - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Sacchi La polemica che sta imperversando da una settimana nel mondo culturale (e non solo) francese giunge oggi, se non ad un epilogo, quanto meno ad un punto fermo. Arriva oggi nelle librerie d'oltralpe il libro autobiografico scritto da Vanessa Springora, oggi 47enne, direttrice della casa editrice parigina Juillard. Si intitola Le consentement (Il consenso), ed è il drammatico racconto-verità pubblicato dall'editore Grasset della relazione intercorsa tra l'allora quattordicenne Springora e l'allora cinquantenne scrittore Gabriel Matzneff (che oggi di anni ne ha 83). Matzneff, scrittore molto popolare in Francia - e le cui collaborazioni giornalistiche spaziano da Le Figaro a Le Monde, da La Revue Littéraire a Le Point - rischia non solo di essere travolto dalle polemiche ma di finire, come normale e comprensibile, anche in guai penali. La procura di Parigi sta ... Leggi la notizia su ilgiornale

scopre pedofilia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : scopre pedofilia