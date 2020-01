Si lancia con una tuta alare da un viadotto: muore sportivo di Parma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Luca Barbieri era uno sportivo di Parma: si era lanciato da un viadotto con una tuta alare ma qualcosa è andato storto e il giovane è morto. A lanciare l’allarme è stata la fidanzata che lo aveva accompagnato fino al viadotto. Dopo essersi lanciato a Fano e in Arabia Saudita, Luca aveva raggiunto Caltanissetta per proseguire il suo sport estremo. Iscritto alla Brento Base School, il giovanissimo professionista dello sport dello wingsut, è deceduto dopo essersi lanciato dal ponte San Giuliano a Caltanissetta. Sono in corso le indagini per verificare quanto accaduto. Luca Barbieri è morto Si era recato a Caltanissetta per lanciarsi con la sua tuta alare dal ponte San Giuliano, il viadotto di contrada Spina abbandonato da anni per ristrutturazione. Luca si è lanciato da un viadotto alto circa 60 metri, nei pressi della Strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Improvvisamente, ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Caltanissetta, si lancia con tuta alare e si schianta: morto 25enne - rtl1025 : Un giovane di 25 anni, #LucaBarbieri, della provincia di Parma, è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare, la… - GenovaOn : Si lancia con una tuta alare da un viadotto: muore sportivo di Parma -