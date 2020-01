Serie B spagnola, rinviata Saragozza-Sporting Gijon: il motivo è assurdo [DETTAGLI] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si può rinviare una partita per… influenza? Ebbene sì. E’ accaduto, anzi. La gara fra Saragozza e Sporting Gijon, in programma domani sera e valida per la Serie B spagnola, non si giocherà dopo che la Federazione ha accolto la richiesta degli asturiani, colpiti da una vera e propria epidemia: undici calciatori sono influenzati e altri cinque sono in fase di incubazione, tanto che lo Sporting ha raggiunto oggi Saragozza con due pullman, per evitare ulteriori contagi. “Ho undici calciatori con più di 38 di febbre e altri cinque che iniziano a stare male, è impossibile che domani possano giocare”, si era lamentato il tecnico degli asturiani, Miroslav Djukic. E’ la seconda volta in questa stagione che il Saragozza si vede rinviare una partita per una situazione del genere. Lo scorso 18 settembre non si giocò la gara col Fuenlabrada perché 17 giocatori ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Serie B spagnola, rinviata Saragozza-Sporting Gijon: il motivo è assurdo [DETTAGLI] - - fallin4oned : io: ho tante serie tv da finire sempre io: uh sì, vediamoci questa nuova serie tv spagnola di un supereroe - lcefii : @GiuliaGrilloM5S si dimetta. Mi avete costretta a gravidanze ed aborti in serie, mi avete trafficata a Valencia Sp… -