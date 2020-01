Serie A – Gli arbitri della 18^ giornata, al San Paolo dirigerà Doveri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Serie A – Daniele Doveri di Roma 1 arbitrerà il big match della 18esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter Serie A – L’arbitro Doveri è un vero portafortuna per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri non hanno mai perso, nonostante le 13 partite disputate: il bilancio è 9 vittorie e 4 pareggi. Una striscia incoraggiante in vista della partita contro i ragazzi di Conte, primi in classifica. Contando anche le trasferte, nella massima Serie, il Napoli è stato diretto 21 volte dall’arbitro di Roma, dalla stagione 2011/12 fino alla attuale 2019/20; l’ultima partita è stata lo 0-0 di Torino contro i granata, datata 6 ottobre 2019. Il totale è, comunque, positivo per gli azzurri: 12 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Doveri ha già arbitrato un Napoli-Inter, quello dello scorso campionato, in data 19 maggio 2019: in quell’occasione ci fu la netta vittoria dei ... Leggi la notizia su forzazzurri

