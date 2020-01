Serie A, ecco gli arbitri per la 18ª giornata: Napoli Inter affidata a Doveri (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 18ª giornata di campionato: il big match tra Napoli e Inter affidato a Doveri Sono state rese note le squadre arbitrali inviate sui campi per la 18ª giornata di Serie A. ecco le decisioni dell’AIA. BRESCIA – LAZIO domenica 5 ore 12:30 MANGANIELLO di Pinerolo DE MEO – SANTORO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI di Bergamo AVAR: DI IORIO SPAL – HELLAS VERONA domenica 5 ore 15:00 GUIDA di Torre Annunziata PAGANESSI – DI GIOIA IV: MASSIMI VAR: NASCA di Bari AVAR: MONDIN GENOA – SASSUOLO domenica 5 ore 18:00 IRRATI di Pistoia MANGANELLI – MACADDINO IV: FOURNEAU VAR: DI PAOLO di Avezzano AVAR: RANGHETTI ROMA – TORINO domenica 5 ore 20:45 DI BELLO di Brindisi SCHENONE – VECCHI IV: CHIFFI VAR: ABISSO di Palermo AVAR: COSTANZO BOLOGNA – FIORENTINA Lunedì 6 ore 12:30 VALERI di Roma VALERIANI – LO CICERO IV: PICCININI VAR: ... Leggi la notizia su calcionews24

