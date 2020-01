Sei una chiacchierona? Vivrai di più, lo dice la scienza (Di giovedì 2 gennaio 2020) Essere particolarmente loquaci può indispettire molti, ma è un bene per la salute della persona. Si sa, a noi donne piace parlare, specialmente quando ci incontriamo con le nostre amiche, al bar, davanti a un calice di bollicine o ad un caffè. Gossip, moda, amore, e frivolezze, tra una chiacchiera e l’altra passano le ore senza che ce ne accorgiamo. Quello che in pochi sanno è che le donne chiacchierone, oltre ad essere sempre allegre e presenti, vivono meglio e a lungo. A confermarlo è la scienza. Secondo uno studio condotto dalla Albert Einstein School of Medicine della Yeshiva University, oltre ai geni anche i nostri comportamenti quotidiani determinano le nostre aspettative di vita. Parlare molto, infatti, prolunga la nostra esistenza sulla Terra. Un team di ricercatori ha preso in esame 250 donne, di età compresa tra i 95 e i 112 anni, e dai risultati è emerso che quelle ... Leggi la notizia su dilei

