Sedicenni morte, gli avvocati di Genovese dopo l'interrogatorio: "Ha esternato tutto il suo dolore" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terminato l'interrogatorio di Pietro Genovese, il ragazzo di 20 anni accusato del duplice omicidio stradale delle due studentesse Sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, avvenuto a Roma tra il 21 e il 22 dicembre.Le dichiarazioni degli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, legali di Pietro Genovese, al termine dell'interrogatorio di garanzia Agenzia Vista omicidio stradale  Luoghi: Roma Leggi la notizia su ilgiornale

