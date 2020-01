Sci di fondo, Tour de Ski 2020: Bolshunov, Ustiugov o Klæbo? In Val di Fiemme si incorona il re (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Tour de Ski 2020 si appresta a vivere il suo epilogo. Nel weekend si gareggia in Val di Fiemme, come sempre palcoscenico della conclusione della prova a tappe per antonomasia dello sci di fondo. La lotta per il successo è apertissima, in quanto Alexander Bolshunov, Sergey Ustiugov e Johannes Høsflot Klæbo sono racchiusi nell’arco di 26 secondi e possono tutti legittimamente ambire al successo finale. La Val di Fiemme ha una tradizione ricchissima legata allo sci di fondo. Entrata nel calendario del massimo circuito per la prima volta nel 1990, nel corso degli anni ha organizzato ben tre edizioni dei Mondiali (1991, 2003, 2013), nel 2026 sarà teatro delle gare dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e dal 2007 ospita la conclusione del Tour de Ski con la tradizionale scalata del Cermis. In questo 2020 però l’epilogo avrà un ... Leggi la notizia su oasport

