Sci alpino, la miglior Federica Brignone di sempre. Ora obiettivo Coppa di gigante e podio nella generale (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Coppa di gigante ed il podio nella generale. Sono questi i due grandi obiettivi nel 2020 di Federica Brignone. La valdostana è reduce da un inizio di stagione scintillante, che l’ha vista salire sul podio in due specialità e vincere anche una gara a Courchevel. Oltre ai risultati, la cosa più importante è l’atteggiamento e la maturità che l’azzurra ha messo in mostra nella sua sciata, quelle piccole cose che fanno dire che davvero si sta vedendo la miglior Brignone di sempre. In gigante ormai l’azzurra è tra le donne da battere e vuole difendere il pettorale rosso di leader della classifica fino all’ultima gara dell’anno. Non sarà facile, perché Mikaela Shiffrin è una macchina programmata per vincere ed anche la compagna di squadra Marta Bassino sta cominciando a trovare quella continuità mai avuta in passato. In testa, però, c’è Federica, ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… -