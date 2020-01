Sci alpino, gli azzurri riprendono a lavorare in vista di Zagabria, Altenmark e Flachau (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tornano in pista gli azzurri dello sci alpino: la squadra maschile, con gli uomini impegnati domenica a Zagabria nello slalom speciale, si allena infatti da questa mattina a Ravascletto, dove resterà fino a sabato. Saranno sette gli italiani al via della gara croata: Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti. Discorso differente al femminile: sabato sulle nevi della Croazia saranno impegnate Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Roberta Midali, Anita Gulli, Martina Peterlini e Vivien Insam, mentre il resto del gruppo della Nazionale sarà diviso, a partire da domani e fino all’8 gennaio, tra Val di Fassa (al lavoro Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino) e Passo San Pellegrino (raduno per Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Karoline Pichler, ... Leggi la notizia su oasport

