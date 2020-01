Sci alpino, gennaio il mese chiave per Alex Vinatzer. Il giovane azzurro chiamato al salto di qualità (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020 riparte dopo Capodanno con due prove tecniche. Domenica 5 gennaio, infatti, i protagonisti del Circo Bianco saranno di scena a Zagabria (Croazia) per il primo slalom dell’anno nuovo, quindi mercoledì prossimo 8 gennaio, toccherà all’appuntamento imperdibile di Madonna di Campiglio. Due eventi importanti a livello complessivo, ovviamente, ma soprattutto per la nostra punta di diamante tra i pali stretti: Alex Vinatzer. Lo sciatore di Selva di Val Gardena, infatti, vuole compiere il salto di qualità definitivo in questa specialità (e non solo) dopo tante ottime promesse che, fino a questo momento, ha confermato solo in parte. Per il classe 1999 le attenuanti non mancano, incominciando dalla giovanissima età, ma occorre dare un’accelerata ai risultati per iniziare ad avvicinarsi davvero alle posizione che contano. Fino a ... Leggi la notizia su oasport

