Sci alpino | Coppa del Mondo 2020 | positivo il controllo FIS per lo slalom di Madonna di

Buone notizie per l'Italia: il controllo odierno fatto dalla FIS sul Canalone Miramonti ha dato esito positivo: si disputerà come da programma lo slalom speciale notturno maschile a Madonna di Campiglio. L'appuntamento col Circo Bianco è giunto alla 66ma edizione e si disputerà mercoledì 8 gennaio. Martedì 7 gennaio lo start della manifestazione con l'estrazione dei pettorali delle ore 19.00, poi sabato 8 sarà la volta della gara, che ha in programma la prima discesa alle ore 17.45 e la seconda con la classica inversione dei 30 con il via alle ore 20.45. Ultimo azzurro a salire sul podio fu Stefano Gross nel 2016, mentre il campione uscente è lo svizzero Daniel Yule.

