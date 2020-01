Sci alpino, Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen: Zagabria, Campiglio e Adelboden, tre tappe cruciali per la Coppa del Mondo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alexis Pinturault o Henrik Kristoffersen? Questo è il grande dubbio che la Coppa del Mondo maschile di sci alpino si porterà dietro fino alla fine della stagione. Il francese ed il norvegese sono i grandi favoriti per succedere a Marcel Hirscher nell’albo d’oro della classifica generale e conquistare la loro prima Sfera di Cristallo della carriera. Un duello che potrebbe avere qualche indicazione sul vincitore già dai prossimi appuntamenti. Infatti il calendario della Coppa del Mondo offre una grande occasione per gli specialisti delle prove tecniche. Dopo lo slalom di Zagabria, ci sarà quello spettacolare sulla 3Tre di Madonna di Campiglio ed infine la classica due giorni di Adelboden, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Quattro gare dove Pinturault e Kristoffersen sono chiamati a fare la differenza ed a lanciare un chiaro segnale nei confronti ... Leggi la notizia su oasport

