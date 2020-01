Schiaffetto di Papa Francesco alla fedele, a Napoli il parroco lancia il terno secco (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Tre numeri. Un terno secco da giocare “al bancolotto” sulla vicenda che ha visto protagonista la sera del 31 dicembre Papa Francesco. Il Pontefice durante il saluto ai fedeli in piazza San Pietro è stato strattonato da una donna reagendo in malo modo. Un atteggiamento che ha fatto il giro del mondo e che ha portato lo stesso Bergoglio a scusarsi pubblicamente per aver perso la “pazienza“. Ma a Napoli l’occasione è fin troppo ghiotta per non tentare la fortuna. Così ecco il terno da giocare nei prossimi giorni. A fornirlo, ironia della sorte, è uno dei sacerdoti più attivi dei quartieri periferici di Napoli. Si tratta di don Francesco Minervino, parroco di Miano da sempre in prima linea contro la camorra e l’abbandono di un territorio come quello nella zona nord della città. “La parola ... Leggi la notizia su anteprima24

