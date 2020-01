Scenografia beneventana per “Un giudice ragazzino”, il 18 presentazione al Massimo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSarà presentato anche a Benevento, il 18 gennaio presso il cinema/teatro Massimo, “Un giudice ragazzino”, cortometraggio che vuole essere un omaggio al giudice Rosario Livatino. Nato come romanzo illustrato di Salvatore Renna, il cortometraggio affronta temi come la giustizia, la mafia, il bullismo e la verità. La sceneggiatrice beneventana Marika A. Carolla ha ripreso il valore della narrazione scritta portando alla luce il valore del riscatto e del cambiamento che scaturisce da parte di Rosario, il giovane protagonista della storia. Diretto dal regista spinazzolese Pierluigi Glionna il cortometraggio è stato girato in Puglia, coinvolgendo in modo particolare i territori di: Spinazzola, Minervino Murge e Palazzo San Gervasio. “Un giudice ragazzino” è un cortometraggio autofinanziato attraverso la piattaforma di Crowdfunding e dai membri della troupe, tutti ... Leggi la notizia su anteprima24

