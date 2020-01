Scandone, infortunio per De Leo: ecco il bollettino medico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – I guai in casa Scandone non finiscono mai. Il tecnico Gianluca De Gennaro dovrà fare i conti con l’infortunio occorso a Giuseppe De Leo. ecco il bollettino medico diffuso dal club irpino: “La S.S. Felice Scandone Avellino rende noto che, nella giornata di ieri, l’atleta Giuseppe De Leo si è sottoposto ad esami diagnostici per accertare la natura del suo infortunio – si legge nella nota – La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di secondo grado lungo il decorso del muscolo ileopsoas. Lo staff medico ha già avviato il programma di recupero”. “Per avere notizie precise sul suo rientro, bisognerà effettuare una risonanza di controllo tra 10/15 giorni – conclude la nota – La società augura al cestista una pronta guarigione ed auspica di riaverlo in campo al più presto”. L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

Scandone infortunio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scandone infortunio