Santamaria dopo l’adesione a FdI: “Dalla Lega mi aspettavo maggior rispetto” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nicola Santamaria ha lasciato la Lega di Matteo Salvini ed ha aderito a Fratelli d’Italia. L’esponente politico sannita ha deciso di lasciare la formazione dell’ex Ministro dell’Interno per protesta per una asserita mancanza di riguardo politico nei suoi confronti ed ha aderito comunque ad un Partito nell’area del centro-destra. Santamaria, incontrando i giornalisti, ha ricordato che, a seguito della spaccatura in due fazioni della formazione della Lega a Benevento, egli aveva inviato quattro raccomandate con ricevuta di ritorno sia all’ex Ministro Salvini che alla Segreteria nazionale della Lega, a Milano, finalizzata ad ottenere delucidazioni di ordine politico sul modo di comportarsi a fronte della divisione in atto. “Forse il mio nome non era conosciuto nonostante fossimo i ... Leggi la notizia su anteprima24

