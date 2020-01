Sanremo, Amadeus nella bufera: “Non doveva annunciare i Big così, ci ha ca*ato in testa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sanremo, Amadeus nella bufera: “Ci ha ca*ato in testa” Scoppia la prima grossa polemica del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore di questa 70esima edizione Amadeus ha deciso di rivelare in anteprima l’elenco dei 22 Big in gara attraverso un’insolita intervista a Repubblica. Una scelta imprevista ed inedita, dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato delle indiscrezioni sulla lista dei cantanti, che ha fatto storcere il naso a molti giornalisti. L’annuncio dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio era atteso in fatti per il 6 gennaio, quando lo stesso Amadeus condurrà in prima serata su Rai 1 lo speciale de I soliti ignoti abbinato alla Lotteria Italia. Oltre alle polemiche suscitate da alcuni cronisti, il caso è già finito in Commissione di Vigilanza Rai tramite il deputato di Fratelli d’Italia Federico ... Leggi la notizia su tpi

