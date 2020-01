Sanremo 2020, Michelle Obama sul palco: l’indiscrezione fa il giro del web (Di giovedì 2 gennaio 2020) E se sul palco dell’Ariston per il prossimo Sanremo 2020 salisse anche un’ospite della levatura di Obama? Ecco i dettagli del gossip che impazza sul web. Rula Jebreal, le polemiche bloccano l’accordo Sembrava cosa fatta la partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal al Sanremo 2020. Anche lei, infatti, dovrebbe figurare tra le 10 donne scelte da Amadeus, due diverse per ogni serata del Festival. Secondo quanto era stato rivelato, sembrava, dunque, che Amadeus stesse concretizzando l’accordo e la stipula del contratto con la giornalista. Le polemiche da parte del pubblico e della stampa, però, hanno portato RAI a fare un passo indietro e ciò che sembrava certo potrebbe svanire nel nulla. Intanto Rula Jebreal ha dichiarato che la metà del suo compenso verrebbe devoluta a supporto delle attività di Nadia Murad, già premio Nobel per la Pace 2018, ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara -