Sanremo 2020 | Leo Gassmann al Festival | “Il mio cuore batte per la musica”

Leo Gassmann è un ragazzo di 21 anni che non ha mai nascosto la fortuna di esser figlio di due grandi artisti come Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Nonostante la sua giovane età, Leo ha comunque dimostrato quanta maturità possiede nel percorrere la giusta gavetta; la strada che lo porterà sempre più intensamente a vivere il mondo della musica. Devozione e studio sono gli "ingredienti" fondamentali che lo hanno portato prima di ogni cosa a sentirsi pronto per varcare la soglia del noto talent show di "X Factor". L'esperienza televisiva ha dato modo alla sua voce e alla sua musica di entrare nelle case degli italiani e dimostrare il proprio talento. Oggi, per il giovane cantante romano il countdown è iniziato. Dopo esser stato selezionato fra gli 800 candidati per "Sanremo Giovani", presto Leo salirà sul palco più ambito della musica

