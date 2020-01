San Martino Valle Caudina, serata di beneficenza alle cantine del Palazzo Ducale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Sarà un evento di beneficenza quello che si terrà domenica, 5 gennaio, nelle cantine del Palazzo Ducale di S. Martino Valle Caudina. Ad organizzarlo la Pro Loco oltre a sponsor che hanno voluto essere parte attiva soprattutto per dare una mano alla comunità sammartinese in seguito ai fatti accaduti il 21 dicembre scorso. In particolare ci sarà la partecipazione della testata giornalistica User Tv e del fotografo Angelo Marchese che doneranno uno speciale audiovisivo e fotografico dell’evento. L’iniziativa, diretta dal giornalista Valerio Pisaniello, partirà con il reading del testo – adottato e recitato da Pasquale Passaretti – “Tr3ntaset7e”, edito da “Melagrana”, di Anna Verlezza, celebre scrittrice professionista di Santa Maria a Vico. Un romanzo ambientato negli anni ’70 che affronta temi ancora ... Leggi la notizia su anteprima24

Elisa_Markuz81 : Sapevate che a #Gubbio esiste un suggestivo presepe a grandezza naturale? Si trova nelle vie del quartiere medioeva… - leoni_pietro : RT @leoni_pietro: SAN MARTINO COPRIVA I POVERI..... QUESTO GOVERNO CI SPOGLIA...... - gianolinibike : Anche con le basse temperature questo giro in #bicicletta regala grandi soddisfazioni. Partendo da #Mantova si tocc… -