San Martino Valle Caudina, prove di ripartenza: gli sfollati rientrano a casa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – prove di normalità per la comunità di San Martino V.C. La maggior parte delle famiglie sfollate a seguito dell’alluvione del 21 dicembre, dal pomeriggio del 31 sono tornate nelle loro abitazioni. La decisione è maturata dopo la riunione le strutture tecniche competenti, che ha ridisegnato la zona rossa. Riunione a cui vi ha preso parte il sindaco Pasquale Pisano, la dirigente della Protezione Civile Claudia Campobasso, il commissario Italo Giulivo ed inoltre i tecnici dell’Autorità di distretto Appennino Meridionale Al momento solo i due fabbricati che sono ubicati lungo le sponde del fiume sono ancora sottoposti ad un regime di controllo e quindi non accessibili. La situazione è ancora precaria soprattutto a monte, mentre il fiume è sostanzialmente in sicurezza e mancano da ultimare solo ... Leggi la notizia su anteprima24

