Samantha Cristoforetti spiega perchè ha lasciato Aeronautica militare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo l‘addio formale all’Aeronautica militare, Samantha Cristoforetti ha spiegato i motivi del suo gesto tramite un lungo post condiviso su Twitter. Samantha Cristoforetti lascia Aeronautica militare L’astronauta italiana ha voluto fare delle precisazioni a proposito delle notizie che l’hanno fatta essere al centro della stampa. Innanzitutto ha confermato il suo congedo dall’AM, specificando che era sua facoltà chiedere la cessazione del servizio da quando, a settembre 2019 ha concluso i suoi obblighi di ferma. Data la scadenza, aveva quindi già informato i vertici della sua possibile scelta di non continuare a dipendere sia dall’ESA che dalla Forza Armata. Ha infatti spiegato di essere impiegata in ESA dal 2009, organismo da cui dipende ed è stipendiata. L’appartenenza all’Aeronautica militare durata 10 anni costituiva infatti soltanto un ... Leggi la notizia su notizie

