Samantha Cristoforetti spiega il congedo dall’Aeronautica | “Disaccordi”

Samantha Cristoforetti, congedo dall'Aeronautica: i motivi dell'addio Samantha Cristoforetti ha chiarito con un post su Twitter i motivi che l'hanno portata a decidere di congedarsi dall'Aeronautica militare. Nel tweet si parla di "disaccordo riguardo ad alcune situazioni". L'astronauta si è formalmente congedata oggi, giovedì 2 gennaio, presentandosi nella base del 51esimo stormo di Istrana, in provincia di Treviso, al quale apparteneva, per espletare alcuni passaggi di ordine burocratico. La cerimonia di congedo è durata circa 20 minuti: come da protocollo in questi casi, il comandante, colonnello Massimo Pasqua, le ha consegnato il simbolo del Reparto e l'ha accompagnata per il saluto alla bandiera. "Tornata da una breve vacanza con la famiglia, vorrei fare alcune precisazioni a proposito delle notizie che mi riguardano riportate

