Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica Militare (Di giovedì 2 gennaio 2020) Samantha Cristoforetti da oggi non è più capitano dell’Aeronautica. “Ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto il 51° Stormo” si legge nel tweet sul profilo ufficiale del Corpo. “Negli oltre 18 anni in Aeronautica Militare ha coronato il suo sogno di diventare astronauta e continuerà a portare nello spazio il Tricolore italiano. Ciao @AstroSamantha”. La cerimonia di congedo Dopo 19 anni nell'Arma Azzurra l’astronauta dell’Esa si è dunque ufficialmente congedata. Una cerimonia privata a Istrana, nel trevigiano, dove ha sede il 51esimo Stormo dell’Aeronautica. Come previsto dalle regole militari, la Cristoforetti si è congedata con la cerimonia del saluto alla bandiera del reparto. Un breve saluto con i presenti e un colloquio privato con Massimiliano Pasqua, comandante dello Stormo, al quale avrebbe spiegato i motivi dell’addio. Poi il ritorno in Germania, dove la ... Leggi la notizia su tg24.sky

