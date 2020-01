Salvini: «Prima gli italiani? Ibra non toglie il posto ad un giovane» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, squadra di cui è tifoso: le sue parole Matteo Salvini trova sempre il modo di far parlare di sè: ecco le parole del leader della Lega sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, riportate da Adnkronos. «Per me il ‘Prima gli italiani’ vale fino a quando il Milan scende in campo… D’altra parte, Ibrahimovic non toglie il posto ad un giovane italiano. Il Milan davanti a Piatek, Calhanoglu e Suso…». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

