Salvini: "Oggi il Pd è il peggio del peggio, la peggiore eredità che Berlinguer e Lama potessero augurarsi" (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Siamo in mano a uno dei peggiori governi dal Dopoguerra”. “Conte non ha un voto, non esiste: ha scoperto il gusto delle poltrone e ci vuole rimanere”. “Mi batte nei sondaggi? Alle urne non esiste”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini in una lunga intervista a La Stampa. Il governo Monti, ha aggiunto Salvini “almeno era migliore. L’ho combattuto ma almeno aveva un’idea, un progetto”. “Oggi il Pd è il peggio del peggio, la peggiore eredità che Berlinguer e Lama potessero augurarsi”. Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Impar condicio: l'Agcom indaga su Tele-Salvini continua sul Fatto:… - repubblica : Anti #Salvini cercasi - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - matteosalvinimi : #Salvini: Ho chiuso i porti, ho ridotto gli sbarchi del 90%, mi sono beccato dei processi. Da settembre ad oggi, co… -