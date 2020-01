Salmo ospite al Festival di Sanremo 2020 nella serata del 4 febbraio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Salmo ospite al Festival di Sanremo 2020. Inizia così a delinearsi il cast artistico della prossima edizione della manifestazione condotta da Amadeus, che ha appena annunciato i nomi dei 22 artisti in gara dopo il clamoroso spoiler di Chi che ha di fatto bruciato l'esclusiva del direttore artistico. Salmo a Sanremo 2020 dopo il successo di Playlist Il rapper sardo arriva sul palco del Teatro Ariston forte del successo del suo ultimo album di inediti, Playlist, che ad oggi ha ottenuto quattro dischi di platino. In programma, anche una data allo Stadio San Siro per la quale sono già montate alcune polemiche legate al carattere esplicito del manifesto promozionale ideato per l'evento. Il nome di Salmo va quindi ad aggiungersi a quelli degli ospiti ufficiali. Il primo a essere stato annunciato è stato Lewis Capaldi, come primo ospite internazionale, ma è confermata anche la ... Leggi la notizia su optimaitalia

