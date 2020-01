Saldi al via, spesa media da 145 a 179 euro a famiglia (Di giovedì 2 gennaio 2020) La spesa media prevista è di 162 euro ai prossimi Saldi. In tre regioni al via il 2 gennaio mentre in tutte le altre l’apertura è prevista per il 4. ROMA – La spesa media prevista per i prossimi Saldi è tra 145 e 179 euro. Sono queste le due cifre comunicate da Federconsumatori e il Codacons. La cifra più alta è stata prevista dalla prima associazione che ha specificato che solo il 38% delle famiglie riuscirà ad usufruire di questi sconti. Più cauto, invece, al seconda che ha parlato di un 40% degli italiani che approfitterà di questo periodo per fare compere. L’associazione ha previsto una debacle totale con il 10% in meno degli acquisti rispetto allo scorso anno. Codacons e Federconsumatori in coro: “Il Black Friday ha cambiato le abitudini degli italiani” Codacons e Federconsumatori hanno ribadito come il Black Friday ha cambiato le ... Leggi la notizia su newsmondo

