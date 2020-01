Russia, workshop della Nutraceutica made in Italy a Mosca (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’Ice Agenzia, nell’ambito delle attività di promozione del settore della Nutraceutica e Integratori Alimentari, organizza – in collaborazione con Federsalus – un workshop dedicato alla promozione della Nutraceutica e degli Integratori alimentari made in Italy, a Mosca (Russia) nei giorni 20 e 21 febbraio 2020. Il settore degli integratori alimentari denota, negli ultimi anni, una crescente e diffusa attenzione sia nei mercati maturi che nei mercati in via di sviluppo. Tra i mercati che evidenziano dinamiche vivaci e tassi di crescita della domanda futura piuttosto interessanti vi è, senz’altro, quello russo, dalla regione di Mosca a quello delle altre regioni della Federazione Russa. La diffusione in questi mercati di una crescente cultura rivolta alla cura del benessere, dello stare bene e dell’alimentazione, sta aprendo sempre più attenzione e spazio alla diffusione di prodotti ... Leggi la notizia su ildenaro

