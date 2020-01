Rosario Fiorello, malattia della sorella Catena: «Non potevo perdere altro tempo prezioso» (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Si parla tanto dell’importanza della prevenzione, ma è solo quando la si sperimenta sulla propria pelle, come è accaduto a me, che si riesce davvero a capire quanto sia efficace», comincia così l’intervista toccante di Catena Fiorello a Ok Salute-Benessere. Nel corso della chiacchierata la sorella dello showman Rosario ha voluto parlare della sua lotta personale contro la malattia. «Nonostante l’età indicata per sottoporsi alla prima mammografia sia solitamente a quarant’anni, ho deciso di cominciare a farla già a 35. Qualche anno dopo mi è stata riscontrata una frequente infiammazione dei dotti: niente di cui allarmarsi particolarmente, mi ha detto il senologo, raccomandandomi però di continuare a tenermi regolarmente sotto controllo!», ha spiegato la scrittrice e conduttrice siciliana, che ha ovviamente seguito alla lettera il suggerimento del dottore. Per sua fortuna, perché ... Leggi la notizia su urbanpost

mistermeo : RT @KelleddaMurgia: @davide_turrini 'L'ormai factotum Michela Murgia' nel senso che vado persino al cinema, proprio come gli altri citati E… - Ewa34934453 : Rosario Fiorello ?????? e dopo un grande successo di 'Viva Rai Play ??' dove il viaggio non ha fine /perché lo spettac… - cettinanicotina : Grazie Rosario Fiorello @Fiorello! 'Ho visto il film di #zalone Spiazzante, Geniale! #ToloTolo. Per me , a mio avv… -