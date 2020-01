Roma, buone notizie per Fonseca: da lunedì Cristante torna in gruppo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bryan Cristante tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo a partire da lunedì: bella notizia per Fonseca Piano piano si svuota l’infermeria della Roma. Come riporta Sky, Paulo Fonseca potrà contare su un importante rientro in vista della seconda parte di stagione. Bryan Cristante, infatti, è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo. Il giocatore è out dalla fine di ottobre, quando aveva subìto il distacco del tendine dell’adduttore destro. Un nuovo acquisto a tutti gli effetti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

