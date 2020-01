Rom, mega-rissa tra tre famiglie. 10 arresti e quattro denunce dei Carabinieri (Di giovedì 2 gennaio 2020) I Carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano, nel napoletano, hanno arrestato dieci cittadini di etnia rom e ne hanno denunciati quattro perché tutti coinvolti in una rissa scoppiata nei pressi di un bar della circumvallazione esterna di Qualiano. Dalla ricostruzione dei fatti da parte del Comando provinciale dei Carabinieri, emerge quanto segue: “Ad affrontarsi – per motivi ancora poco chiari – i componenti di tre famiglie armati di bastoni, spranghe e addirittura cric e mattoni. Quando i militari sono arrivati molti sono riusciti a fuggire. Per dieci di loro sono invece scattate le manette. Delle quattro persone denunciate, due sono riuscite a fuggire mentre le altre due sono minorenni: un 13enne e un 16enne. Tutti gli arrestati sono stati sottoposti ai ‘domiciliari’ e sono in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di rissa ... Leggi la notizia su ladenuncia

