Roby Facchinetti: "I Pooh mi mancano, molti ci chiedono di tornare insieme" - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Novella Toloni Il cantautore e tastierista della storica band ha celebrato il terzo anniversario dallo scioglimento del gruppo con una toccante lettera pubblicata sui social network Il 30 dicembre 2016 i Pooh dicevano definitivamente addio alla scena e ai loro fan. Uno scioglimento annunciato e vissuto serenamente, che però non ha mai incontrato il favore del pubblico, che non si è mai arreso ad una possibile reunion. A distanza di tre anni Roby Facchinetti è tornato a parlare della separazione artistica da Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio. Lo ha fatto pubblicando sui social network una toccante lettera, il 30 dicembre, dove ha usato parole forti. "Non mi par vero che siano passati soltanto tre anni da quella notte di Bologna; sembra un’eternità, che il sipario si è chiuso sulla magica avventura dei Pooh con Valerio che dall’alto ci accarezzava emozioni e ... Leggi la notizia su ilgiornale

Italia_Notizie : Roby Facchinetti: 'I Pooh mi mancano, molti ci chiedono di tornare insieme' - luigi_fourth : Roby Facchinetti, Riccardo Fogli - Il segreto del tempo (Sanremo 2018) - beamessina : Roby Facchinetti ne “La donna del mio amico” -