Roby Facchinetti celebra i Pooh e ricorda l’addio: “Mi commuovo rivedendo le immagini” [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non sono solamente i fan dei Pooh, a soffrire la storica separazione che Roby Facchinetti e compagni hanno decretato per la band lo scorso 2017. Esattamente tre anni fa, con l’inizio del nuovo anno, la storico quartetto vocale annunciò la fine della collaborazione dopo mezzo secolo di onorata carriera; un passo fondamentale, fortemente voluto dagli artisti in causa, quanto capace di generare non pochi rimpianti a lungo termine. Lo ha dimostrato lo stesso Facchinetti, pubblicando sul proprio profilo Facebook una lunga lettera dai toni nostalgici, dedicata agli anni vissuti con il gruppo. Nel post social, corredato da una serie di evocative immagini tratte dall’ultimo concerto, Roby Facchinetti ha dunque tirato il bilancio di questi primi tre anni di vita senza Pooh. “So di non essere solo io a commuovermi con queste foto“, il suo commento a corredo delle immagini, ... Leggi la notizia su velvetgossip

