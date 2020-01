ROBERTO BOLLE, DANZA CON ME/ Il ballo incontra il canto, con Marracash e Bocelli (Di giovedì 2 gennaio 2020) ROBERTO BOLLE, DANZA con me: per il terzo anno consecutivo, il ballerino piemontese porta su Rai 1 uno show ricco di ospiti e momenti di intrattenimento. Leggi la notizia su ilsussidiario

MarioManca : Un siparietto di Virginia Raffaele e di Roberto Bolle al giorno farebbe bene un po' a tutti, diciamolo. #danzaconme - yellowminnie05 : RT @Ritastoessel: Roberto Bolle è l'odierno Dorian Grey. Invecchia il suo quadro, ma lui è sempre più giovane col passare degli anni. #danz… - granato_maria : RT @barbaraluna25: Roberto Bolle ? ...Eleganza e Bellezza... #RobertoBolle #DanzaConMe -