Roberto Bolle come un anno fa, “Danza con me” visto da 4.3 milioni di spettatori (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Danza con me" è al suo terzo anno consecutivo e, dopo i primi due chiusi a 4.8 e 4.4 milioni di spettatori netti, questa volta chiude con 4.3 milioni netti, in linea con le aspettative della rete e con il trend. Appare scontato il rinnovo per il quarto anno consecutivo. Sulle altre reti, bene "Dirty Dancing" su Italia1 che trascina ancora come fosse un prodotto fresco. Leggi la notizia su tv.fanpage

MarioManca : Un siparietto di Virginia Raffaele e di Roberto Bolle al giorno farebbe bene un po' a tutti, diciamolo. #danzaconme - panykus : RT @tottinalovesb3n: Il corpo statuario di Roberto Bolle. Non esistono aggettivi per descriverne la bellezza. #danzaconme - reale_official : RT @Aladino_Rm: #danzaconme di Roberto Bolle replica il grande successo dello scorso anno: 4.390.000 e 21,77% (un anno fa fece 4.451.000 e… -