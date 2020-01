Riparare l’Europa e il Mediterraneo partendo da Santo Stefano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il carcere di Santo Stefano, di fronte all’isola di Ventotene, è insieme un monumento storico di epoca borbonica e un simbolo importante, tanto per gli eventi che vi sono legati quanto per il decadimento doloroso cui lo condanna l’indifferenza, la paura e la miopia di questi giorni.Come lo specchio imprigionava misticamente l’immagine senescente di Dorian Grey, mantenendone giovane la figura reale, il triste degrado di Santo Stefano rappresenta, indebolendosi nelle mura e nelle forme, l’infiacchirsi degli ideali europeisti di pace e libertà che ancora si fingono vitali nelle sale grigio moquette delle asettiche corti Brusselesi.Parole su parole, mozioni e appelli, persino summit e visite in alta uniforme per nulla hanno cambiato la sorte di un monumento condannato al braccio della morte della memoria. E non per mancanza di risorseIl Cipe ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Riparare l’Europa e il Mediterraneo partendo da Santo Stefano -