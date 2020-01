Rifiuti elettronici: nel 2019 Ecodom ha gestito oltre 122mila tonnellate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel 2019 Ecodom ha gestito 122.330 tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Una quantità paragonabile al peso di 156 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze, e che rappresenta per il principale Consorzio italiano di gestione dei Raee un incremento del 16% rispetto al risultato raggiunto nel 2018 (105.824 tonnellate). Tra i Raee domestici gestiti da Ecodom nel 2019 prevalgono quelli del raggruppamento R2 (Grandi Bianchi) con 76.042 tonnellate, pari al 62% del totale. Seconda posizione per i Raee del Raggruppamento R1 (Freddo e Clima) con 38.451 tonnellate (31%), seguiti dai Raee di R4 (Piccoli Elettrodomestici) con 4.553 tonnellate (4%) e da quelli di R3 (Tv e Monitor) con 3.277 tonnellate (3%). Il Consorzio ha inoltre trattato anche 7 tonnellate di sorgenti luminose (R5). “I risultati ottenuti da Ecodom nel 2019 sono la prova ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

