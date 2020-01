Riapertura della Statale Amalfitana: l’esito della riunione del tavolo tecnico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è svolta questa mattina, presso gli uffici del Genio Civile di Salerno, la prima riunione del tavolo tecnico di coordinamento costituito dal Presidente De Luca, per attuare verifiche tecniche ed interventi per garantire la Riapertura al traffico della Costiera Amalfitana. L’iniziativa rientra nell’ambito delle verifiche in atto sull’intero territorio regionale dopo gli eventi alluvionali delle scorse settimane. La Regione la scorsa settimana ha stanziato 8 milioni del proprio bilancio per gli interventi più urgenti che riguardano non solo le due costiere Amalfitana e sorrentina ma anche le zone interne particolarmente colpite dal maltempo. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti dell’Anas, il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone e i dirigenti della Protezione Civile regionale. Per il ripristino della viabilità ... Leggi la notizia su anteprima24

