Recensione You, stagione 2: niente, Joe l’ha fatto ancora! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Recensione You, stagione 2 dal 26 dicembre su Netflix è tornata le serie con lo stalker più amato dal pubblico. Proprio come il cotechino e le lenticchie a Capodanno, You, la serie con Penn Badgley è tornata su Netflix il 26 dicembre, giusto il tempo per farci digerire il pranzo di natale e prima di mangiare cosi tante lenticchie da sentirti male sperando nell’eredità del parente sconosciuto. L’introduzione non ha senso? Tranquilli è normale, ma quando si parla di You niente ha senso, nemmeno le recensioni. Nella seconda stagione ci sono un paio di novità, l’ambientazione si sposta da New York a Los Angeles, c’è una nuova ragazza da seguire e amare che si chiama Love (ma va!), c’è anche una nuova vicina da salvare, tutto nuovo e tutto vecchio, almeno all’inizio. Ma c’è sempre lui: Joe, che l’ha fatto di nuovo. Recensione stagione 2 – ... Leggi la notizia su dituttounpop

