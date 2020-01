Rally, Mondiale 2020: Lappi trova posto in Ford dopo l’addio di Citroen, confermati Suninen e Greensmith (Di giovedì 2 gennaio 2020) Esapekka Lappi sarà al via del Mondiale WRC 2020 a bordo di una Ford Fiesta WRC Plus. L’ufficialità è arrivata quest’oggi con la presentazione della line-up dei piloti per la prossima stagione da parte del Team M-Sport Ford, che ha deciso di schierare ben tre equipaggi in nove delle tredici tappe previste. Il finlandese classe 1991, alla terza squadra diversa in tre annate (2018 in Toyota), si era ritrovato senza team dopo il clamoroso addio di Citroen al campionato per poi trovare un accordo con la casa britannica in coppia con il connazionale Janne Ferm, suo co-pilota anche nel 2019. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – ha dichiarato Lappi nel corso della presentazione del nuovo team – sono davvero molto contento e ansioso di vedere cosa riusciremo a ottenere in questa stagione. Per questo sedile c’erano in lizza davvero tanti ... Leggi la notizia su oasport

